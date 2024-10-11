Угорська компанія MOL вирішила ще рік качати нафту з Росії

Угорська нафтова група MOL очікує, що її нафтопереробні заводи (НПЗ) зможуть переробляти як російську, так і неросійську сиру нафту на кінець 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Віктор Сверла, віцепрезидент MOL зі стратегії й сталого розвитку, заявив, що компанія зараз може переробляти до 30-40% неросійської сирої нафти на своїх НПЗ у Словаччині й Угорщині.

"Здійснюються інвестиції, щоб ми могли збільшити цей показник до 100% на кінець 2026 року", – сказав Сверла.

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За потреби, додав він, MOL може вже у 2024-му збільшити частку неросійської сирої нафти на своєму словацькому НПЗ до 50%.

Виконавчий голова правління MOL Жолт Ернаді у квітні 2023 року казав, що MOL зможе вибирати між російською чи неросійською сирою нафтою для своїх НПЗ на кінець 2025 або початок 2026 року.

Сверла пояснив, що затримки спричинено "непередбачуваними труднощами" у виконанні 24 запланованих проєктів з модернізації НПЗ і необхідністю додаткових матеріально-технічних інвестицій.

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Він додав, що MOL може завершити проєкти протягом наступних двох років за 500 млн дол.

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