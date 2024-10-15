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Ми були перед дилемою: Гетманцев пояснив, чому податки підвищилися "заднім числом"

Вівторок, 15 жовтня 2024, 10:48 - Ярослав Вінокуров, Віктор Волокіта
 
Данило Гетманцев

Верховна Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. 

"У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон з листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", - сказав Гетманцев 

"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж таки доктор юридичних наук, і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба", - зазначив нардеп. 

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Водночас, за його словами, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. 

"Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися і були завершені до дати набуття чинності норми", - наголосив Гетманцев. 

"Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені. Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії", - додав голова податкового комітету Верховної Ради.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Верховна Рада відхилила усі постанови, які блокують податковий закон №11416-д.

Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників "в тінь".

податки Верховна рада
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