Підвищення податків "заднім числом" збільшить зарплатну тінь в Україні на 10% – Advanter Group

Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників "в тінь".

Про це під час Бізнес-форуму "Зроблено в Україні" повідомив засновник Advanter Group Андрій Длігач.

"Держава навчилась заднім числом змінювати правила гри, тому з 1 жовтня багато підприємців переводять працівників у тіньовий сектор. За нашими підрахунками, це на 10 відсоткових пунктів збільшить тінь в Україні", – зазначив Длігач.

У коментарі ЕП він уточнив, що йдеться про тінь у секторі заробітної плати, яка наразі становить 35%. Тобто, понад як третина суми сплачених зарплат в Україні – неофіційні.

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Такі розрахунки Advanter Group отримав в результаті моделювання на основі даних 220 компаній різних сфер та масштабів.

Так, для більшості компаній стає вигідним скорочення персоналу, або повернення до практики "зарплат у конвертах".

Длігач є сторонником підвищення податку на додану вартість замість підвищення військового збору, адже ПДВ сплачують всі, а ВЗ – лише "білий" бізнес, який і так сплачує податки. На його думку підвищення військового збору є проблемою, адже не призведе до суттєвого збільшення надходжень до держбюджету, а може навіть збільшити витрати.

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"За нашими підрахунками, підняття ПДВ на 2% принесе бюджету 77 мільярдів гривень, а підвищення військового збору – до втрати 40 мільярдів, оскільки держава буде змушена паралельно підняти зарплати "бюджетникам". Якщо без підвищення для бюджетників, то збір принесе близько 30 млрд грн, або вдвічі менше, ніж міг би ПДВ", – зазначив засновник Advanter Group у коментарі для ЕП. При цьому, згідно моделювання, таке підвищення ПДВ майже б не вплинуло на тінізацію зарплат.

Він додає, що наразі бізнес змушений піднімати зарплати у конкуренції за дефіцитні кадри, тож додаткове підвищення військового збору ще більше підштовхує компанії до тінізації.

Основними аспектами позитивного бізнес-клімату для України Длігач, зокрема, назвав верховенство права, прозору систему мобілізації та бронювання, реформи податкової та митниці, прозору ліберальну податкову систему, дерегуляцію та подолання контрабанди.

Нагадаємо:

У четвер 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків. При цьому, Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Основні зміни передбачають: