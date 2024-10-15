Мінюст обрав юристів для захисту України від підсанкційного Фрідмана

Міністерство юстиції України 29 травня і 9 жовтня підписало два договори з міжнародними юридичними фірмами про юридичні послуги.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Цьогоріч "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP" (Британія) за 450 тис євро буде представляти Україну в справі за позовом компанії "ABH Holdings S.A." (Люксембург), а "Foley Hoag LLP" (США) за $89 тис – компанії "CTF Holdings S.A." (Люксембург).

Кінцевими бенефіціарами "ABH Holdings" є громадяни Росії Фрідман, Авен та Косогов. У грудні 2023 року ця компанія подала в Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів запит про арбітраж до України у зв’язку з нібито порушенням її прав як інвестора згідно Угоди між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій від 20 травня 1996 року. Сума позовних вимог становить $1 млрд.

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Йдеться про компенсацію за націоналізацію "Альфа-Банк Україна".

Мін’юст дослідив низку юридичних фірм і вибрав три, які не мали конфлікту інтересів та подали найсильніші юридичні меморандуми по стратегії захисту України по цій справі. Це були британські "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan", "Allen&Overy" та "Herbert Smith Freehills LLP".

Перша фірма запропонувала ціну 450 тис євро, друга – 775 тис євро, а третя – ніяку, повідомивши, що не може продовжувати брати участь в відборі. Тому обрали "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan". Вона залучила як третю особу українську фірму "Астерс".

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Погодинні ставки британської фірми складають 480-1 840 євро, а української – 100-450 євро.

У липні 2024 року "CTF Holdings" теж подала запит на арбітраж із посиланням на аналогічну інвестиційну угоду від 26 лютого 1997 року. Сума позовних вимог становить $160 млн.

Цього разу Мін’юст обрав дві фірми без конфлікту інтересів і з найсильнішими юридичними меморандумами по стратегії захисту України.

Це були американські "Foley Hoag" і "Arnold & Porter". Перша фірма запропонувала ціну $89 тис, а друга – $100 тис. Тому обрали "Foley Hoag". Вона залучила українське АО "Адвокатська фірма "Сергій Козьяков та Партнери".

Погодинні ставки американської фірми складають $850, а українських адвокатів – $250.

Нагадаємо:

У липні 2023 року Україна націоналізувала "Альфа-Банк Україна" (нині "Сенс Банк"). Власниками прямої істотної участі в банку були компанії "ABH Ukraine Limited" (Кіпр) і "ABH Holdings S.A." (Люксембург), а власниками опосередкованої істотної участі – громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин Росії Андрій Косогов. У листопаді 2023 року РНБО наклала санкції на низку компаній, пов’язаних з Фрідманом та його партнерами, зокрема й "CTF Holdings S.A.".