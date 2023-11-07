Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський ввів санкції проти пов’язаних з Фрідманом компаній: дві з них контролюють виробника "Моршинської"

Вівторок, 7 листопада 2023, 18:31 - Анастасія Жарикова

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компанії, пов’язаних з підсанкційним російським олігархом Михаілом Фрідманом та його партнерами.

Указ №739/2023 від 7 листопада опублікований на офіційному сайті президента.

Згідно з ним санкції у вигляді блокування активів, запобіганню виведенню капіталів та збільшенню статутного капіталу українських дочірніх підприємств на 10 років застосовано щодо:

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • CTF Holdings S.A;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Санкції на 2 роки ввели проти компаній:

Реклама:
  • Alfa Finance Holdings Limited; 
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited.

Rissa Investments Limited та International Distribution Systems Limited контролюють найбільшого виробника мінеральних вод в Україні ПрАТ "ІДС", який виготовляє продукцію під брендами "Миргородська" та "Моршинська". 

Нагадуємо:

Єдиний акціонер компанії "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару" та заперечує контроль з боку Фрідмана й Авена.

Реклама:
Зеленський санкції Фрідман компанії
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи 7 листопада 2023, 14:32
Зеленський звільнив заступницю голови АМКУ 2 листопада 2023, 11:02
Зеленський запропонував президенту ОАЕ долучитись до ініціативи Grain from Ukraine 27 жовтня 2023, 21:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті