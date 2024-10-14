Атаки Росії не вплинули на роботу морського коридору: показники зростають

Російські атаки на портову інфраструктуру не вплинули на роботу "Українського морського коридору" - чорноморські порти працюють у штатному режимі, на підходах до них - 85 суден.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Агресія ворога та обстріли не вплинули на роботу самого "морського коридору". Зараз порти продовжують працювати у штатному режимі, проте ми не можемо бути впевненими у подальших атаках та їхніх наслідках. Ми також фіксуємо зростання показників, якщо порівнювати з минулим роком", - йдеться у його відповіді на запит агентства.

Лише за перші 10 днів жовтня обсяг експорту "морським коридором" досяг 2,1 млн тонн, з яких 1,5 млн тонн - зернові.

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Для порівняння: за весь жовтень 2023 року через чорноморські порти було експортовано 1,9 млн тонн, з цього обсягу 1,4 млн тонн – зернові.

За останніми даними, в українські порти прямують 85 суден.

"Росіяни не полишають надій зірвати роботу "морського коридору". Ми всі розуміємо: їхня головна мета - повністю позбавити нас можливості експорту і таким чином вплинути на економіку України. Маємо розуміти, що ці атаки відчуваються у різних куточках світу, куди постачається наше зерно. Хоча ситуація з атаками на цивільні судна залишається напруженою", - сказав Ткаченко.

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За словами заступника міністра, об'єкти критичної інфраструктури захищені інженерними спорудами. Йдеться про підхідні канали, причали, трансформаторні підстанції, будівлі та дизель-генераторні установки.

За рекомендацією Генштабу ЗСУ об'єкти морських портів у Чорному морі забезпечені боновими загородженнями.

Крім того, для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури портів використовуються габіони та залізобетонні блоки, які не дозволяють ворожим повітряним та морським дронам досягти цілей.

В Україні запроваджено та продовжує діяти механізм гарантування, що передбачає гарантії відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема операторам та/або власникам суден та суден внутрішнього плавання під час перебування таких у територіальному морі країни.

Водночас, станом на сьогодні виплати за механізмом не здійснювалися, уточнив Ткаченко.

Нагадаємо:

В результаті чергової атаки росіян на портову інфраструктуру одна людина загинула, пошкоджено два цивільні судна.

За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні.