Кулеба розповів про наслідки атак РФ на порти, судна та зерносховища за останні три місяці

За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна. Постраждали 79 цивільних. Серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден", – зазначив Кулеба.

За словами віцепрем’єрміністра, агресор цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Метою атак є зниження українського експортного потенціалу та свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна.

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"Зі свого боку світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України. Передусім це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують наше зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди", - зазначив Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення сказав, що світове товариство має посилювати тиск на РФ, бо мовчання та бездіяльність лише посилюють безкарність ворога.

Нагадаємо:

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Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії.