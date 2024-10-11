ДТЕК ввела в роботу 16 нових вугільних лав з початку року

У січні-вересні 2024 року шахтарі компанії ДТЕК ввели в роботу 16 нових вугільних лав, ще 9 планують ввести до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення "ДТЕК Енерго" вклав в український вуглевидобуток майже 18 млрд гривень власних коштів.

Інвестиції спрямували на ремонт гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

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Нагадаємо:

Група ДТЕК Ріната Ахметова повідомила, що змінила керівництво ключових підрозділів – ДТЕК Енерго, ДТЕК Мережі та D.Trading.

Протягом 2024 року ДТЕК інвестував понад 2,3 мільярда гривень у ремонти теплоелектростанцій після обстрілів.

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