Автори контенту OnlyFans заробили $20 мільярдів з моменту заснування платформи

OnlyFans, сервіс потокового відео, який використовують працівники індустрії для дорослих, виплатила $20 мільярдів понад 4 мільйонам творців контенту з моменту заснування у 2016 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Сервіс покладається на підписки, події з платним доступом та чайові для своїх творців. Блер зазначила, що платформа дозволяє більше ніж 400 мільйонам користувачів обирати, що вони хочуть дивитися.

Більше половини доходів компанії надходить від мікротранзакцій, а не підписок.

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"Порнографія безкоштовна в інтернеті", – каже генеральна директорка Кейлі Блер. "Я думаю, люди платять за OnlyFans, тому що хочуть взаємодіяти з конкретними творцями. Це також через можливість кастомізувати контент або попросити зробити щось спеціально для них".

OnlyFans спрощує процес покупки контенту, вимагаючи платіжну інформацію під час реєстрації – це ефективніше, ніж впровадження платного доступу до контенту, який колись був безкоштовним.

"Інші соціальні платформи мали труднощі з впровадженням моделі підписки", – додала вона.

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Нагадаємо:

Кількість українських акаунтів на платформі створення платного контенту OnlyFans збільшується втричі щороку.

Компанія OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.