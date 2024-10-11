У "Харківобленерго" вкрали енергообладнання на понад 17 мільйонів

З початку 2024 року в Харківській області зафіксовано 47 випадків крадіжок енергетичного обладнання, що суттєво вдарило по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

Загалом, втрати підприємства через такі злочини за 2024 рік склали 17,5 мільйона гривень.

"Це критично впливає на роботу "Харківобленерго", оскільки крадіжки порушують роботу електромереж, ставлячи під загрозу постачання електроенергії до споживачів, включаючи підприємства та лікарні", – зазначають в повідомленні.

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Зокрема, зафіксовані випадки крадіжок:

73 кілометри дротів на лініях електропередач;

3,7 тонни трансформаторного масла;

опори та елементи підстанцій, включаючи трансформаторні підстанції ПС-110/6.

Один із найбільших збитків був завданий саме цієї підстанції — вартість викраденого обладнання оцінюється в 8,2 мільйона гривень.

Нагадаємо:

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НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

В НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.