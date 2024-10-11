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Укр / Рус

Ціни на нафту у світі впали: причини

П'ятниця, 11 жовтня 2024, 09:27 - Олексій Артемчук

Нафта подешевшала після зростання напередодні, але ціни залишалися налаштованими на друге поспіль тижневе зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 29 центів, або на 0,4%, до 79,11 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 21 цент, або на 0,3%, до 75,64 дол за барель.

Протягом тижня обидва бренди мали приріст на 1%-2%.

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Зазначається, що застереження щодо високих запасів нафти та більш поступового послаблення ставки ФРС США призупинили нещодавнє зростання.

У Сполучених Штатах ураган Мілтон у четвер врізався в Атлантичний океан після того, як прорізав руйнівний шлях через Флориду, убивши щонайменше 10 людей і залишивши мільйони без світла. Руйнування може зменшити споживання палива в деяких районах найбільшого у світі виробника та споживача нафти.

Ціна нафти підскочила цього місяця після того, як 1 жовтня Іран запустив понад 180 ракет проти Ізраїлю, що підвищило перспективу помсти проти іранських нафтових об’єктів. Ізраїль ще не відповів, і контрольні показники сирої нафти знизилися та залишалися відносно незмінними протягом тижня.

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Нагадаємо:

Нафта зросла на 8% за тиждень на тлі побоювань, що Ізраїль може уразити нафтові об'єкти Ірану у відповідь на ракетні обстріли.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 дол, після того, як ринок сягнув до найвищого рівня за місяць на тлі побоювань, що Близький Схід може опинитися на межі регіональної війни.

 

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