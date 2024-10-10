Соцмережа X може уникнути ключових вимог технологічного закону ЄС – Reuters

Соцмережу X Ілона Маска можуть не визнати "регулятором доступу" (gatekeeper), що позбавить платформу необхідності виконувати обтяжливий перелік зобов’язань технологічного законодавства ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Європейська комісія, яка розпочала розслідування щодо платформи соціальних мереж X у травні, оголосить своє рішення наступного тижня, зазначили джерела. ЄС, який контролює конкуренцію, відмовився коментувати ситуацію.

X, раніше відома як Twitter, повідомила Комісію, що хоча вона відповідає критерію за кількістю користувачів для визнання її "регулятором доступу", вона не відповідає іншим критеріям, зокрема як важливий посередник між бізнесом та споживачами.

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Ця відповідь спричинила розслідування Комісії в травні для детальнішого вивчення питання.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, власник TikTok компанія ByteDance і Booking.com, серед інших, були визнані "регуляторами доступу".

Закон про цифрові ринки вимагає від "регуляторів доступу" забезпечити взаємодію своїх месенджерів із конкурентами, дозволити користувачам обирати, які програми встановлювати на свої пристрої, а також забороняє надавати перевагу власним послугам над конкурентами. Порушення може призвести до штрафів, що становлять до 10% їхнього річного світового доходу.

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Нагадаємо:

Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораіс скасував заборону на роботу в країні соцмережі X (колишнього Twitter), яка належить Ілону Маску.

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють платформу соціальних мереж X, не сплатили штрафи в належний банк. Це стало причиною відкласти рішення дозволити технологічній компанії відновити надання послуг в Бразилії.