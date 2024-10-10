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"Укренерго" накопичило трикратний запас енергообладнання на зиму

Четвер, 10 жовтня 2024, 13:16 - Артур Крижний

У рамках підготовки до зими "Укренерго" накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас енергообладнання.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії з посиланням на слова голови правління Олексія Брехта.

"Ми маємо повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання, маємо резервний аварійний парк трансформаторів. Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв – так, щоб належним чином на них реагувати", – зазначив Олексій Брехт.

Нагадаємо:

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"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде.

Дефіцит генерації та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на день.

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енергетика
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Економічна правда
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