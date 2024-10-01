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У середу відключень світла не прогнозується

Вівторок, 1 жовтня 2024, 19:00 - Олексій Артемчук

В Україні у середу, 2 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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Після планового ремонту, фахівці "Енергоатома" під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год. 

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Економічна правда
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