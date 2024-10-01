Українцям нарахували понад 40 мільйонів Нацкешбеку: результати за місяць
Вівторок, 1 жовтня 2024, 16:20 -
За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали було нараховано сумарно 42 млн грн.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що вже 95% користувачів, що долучилися до програми, бачать нараховані кошти в "Дії".
Про послугу "Національного кешбеку" в цифрах:
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- 1,6 млн українців відкрили в банках картки
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі
- 1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі.
В повідомленні нагадують, що кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.
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Нагадаємо:
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Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%.
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