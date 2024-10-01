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Українцям нарахували понад 40 мільйонів Нацкешбеку: результати за місяць

Вівторок, 1 жовтня 2024, 16:20 - Олексій Артемчук

За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали було нараховано сумарно 42 млн грн.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що вже 95% користувачів, що долучилися до програми, бачать нараховані кошти в "Дії". 

Про послугу "Національного кешбеку" в цифрах:

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  • 1,6 млн українців відкрили в банках картки 
  • 235 тис. товарів беруть участь у програмі
  • 1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек
  • 235 тис. товарів беруть участь у програмі.

В повідомленні нагадують, що кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації. 

Читайте також: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

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Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%. 

гривня Мінекономіки
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