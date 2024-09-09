Частка новачків в ІТ впала до мінімуму за 10 років – DOU

Частка нових спеціалістів в українському IT опустилася до найнижчого показника за останні десять років – вони складають 24% від усіх фахівців на ринку.

Про це повідомляється в дослідженні ринку від DOU.

У 2017-2019 роках спеціалісти з досвідом до двох років становили майже половину всіх фахівців в Україні. У 2022-2023-му показник опустився до 33-34%. У 2024-му він обвалився і становить 24,2%.

Зазначається, що 76% айтівців в Україні в 2024 році мають понад два роки досвіду роботи.

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ІТ-компанії в Україні переважно працюють з ФОПами: так оформлені 73% айтівців. Кількість ФОПів, зареєстрованих за ІТ-КВЕДами, за останні десять років зросла в 3,5 раза – з 77 до 275 тис. За гіг-контрактами нині працюють 13% айтівців.

У 2024-му частка айтівців, які працюють у продуктових компаніях (45%), вперше перевищила частку тих, хто працює в сервісних (36%).

Повідомляється, що частка фахівців, які працюють у компаніях до 50 осіб, з 2022-го зросла з 26% до 31%, а в компаніях середнього розміру (від 50 до 1000 фахівців) – з 45% до 47%.

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Бажання емігрувати також збільшується. Нині 15% айтівців готуються виїжджати з України (найближчим часом або коли відкриють кордони). Частка тих, хто не планує нікуди їхати, знизилась до 44%.

У сфері статистично досі переважають чоловіки. У 2024-му вони становлять 74% айтівців. Водночас частка жінок в ІТ поступово зростає. У 2015-му жінок було лише 14%. Цього року – вже 26%.

В дослідженні також додають, що медіанні зарплати у всіх спеціалізаціях у 2024-му суттєво вищі, ніж 10 років тому.

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Нагадаємо:

На 7 серпня в Україні є 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників.

За перші 6 місяців 2024 року у 50 найбільших IT-компаніях України кількість фахівців скоротилась на 2,4 тисячі або на 2,9%. Загальна кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тис.