"Сухий порт" у Вінниці прийняв перші вантажі

У Вінниці прийняв перші вантажі "сухий порт", в будівництво якого вклали $15 млн.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Йдеться про контейнерний термінал Вінниця, який група "Лемтранс" (входить до SCM Ріната Ахметова) збудувала у Вінниці.

"Такий формат логістичного центру стане альтернативним доповненням портам великої Одеси, де вантажовласники зможуть отримати цілий комплекс послуг", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

За словами міського голови, цей так званий сухий порт забезпечить швидку доставку, обробку та відправлення вантажів у різні пункти призначення.

"Задля цього на території облаштували відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик, складські приміщення та ваговимірювальну систему", - розповів Моргунов.

Нагадаємо:

Реклама:

У Вінниці збудували "сухий порт" - залізничний термінал, який покращить оперативне перевезення та обробку вантажу. Сума інвестицій - $15 млн.

На території Берегівського району Закарпатської області розпочало роботу нове потужне підприємство - ТОВ "Термінал Чорнотисів", яке функціонує як новий мультимодальний термінал.