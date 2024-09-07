Boeing Starliner повертається на Землю без астронавтів

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Космічний корабель Starliner компанії Boeing приземлився без екіпажу в пустелі Нью-Мексико пізно ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, яка була ускладнена технічними проблемами.

Про це повідомляє Reuters.

Астронавти НАСА Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які стали першим екіпажем, що здійснив політ на "Старлайнері" в червні, залишилися на МКС (Міжнародній космічній станції).

У серпні NASA визнала занадто ризикованими для екіпажу використанням маневрових двигунів космічного корабля.

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Як показав прямий ефір NASA, "Старлайнер" повернувся на Землю, здавалося б, без проблем, завершивши критично важливу заключну фазу своєї місії.

Космічний корабель увійшов в атмосферу Землі близько 23 години за східним часом, у пʼятницю 6 вересня, на орбітальній швидкості близько 27 400 км на годину. Приблизно через 45 хвилин він розгорнув серію парашутів, щоб уповільнити падіння, і надув подушки безпеки за мить до приземлення в космічній гавані Вайт Сендс, посушливій пустелі в штаті Нью-Мексико.

П'ять з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу під час зближення з МКС у червні, коли на борту перебували Вілмор і Вільямс, а в тій самій руховій установці сталося кілька витоків гелію, який використовується для створення тиску в двигунах.

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Нагадаємо:

На початку червня ракета Atlas 5 успішно вивела на орбіту космічний корабель Boeing Starliner для його першого пілотованого польоту, але диспетчери були змушені втрутитися пізніше для усунення витоків гелію в рушійній системі корабля.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) втретє відкладає повернення Boeing Starliner із двома астронавтами з Міжнародної космічної станції на Землю.

Економічна правда