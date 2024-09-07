Boeing Starliner повертається на Землю без астронавтів
Космічний корабель Starliner компанії Boeing приземлився без екіпажу в пустелі Нью-Мексико пізно ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, яка була ускладнена технічними проблемами.
Про це повідомляє Reuters.
Астронавти НАСА Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які стали першим екіпажем, що здійснив політ на "Старлайнері" в червні, залишилися на МКС (Міжнародній космічній станції).
У серпні NASA визнала занадто ризикованими для екіпажу використанням маневрових двигунів космічного корабля.
Як показав прямий ефір NASA, "Старлайнер" повернувся на Землю, здавалося б, без проблем, завершивши критично важливу заключну фазу своєї місії.
Космічний корабель увійшов в атмосферу Землі близько 23 години за східним часом, у пʼятницю 6 вересня, на орбітальній швидкості близько 27 400 км на годину. Приблизно через 45 хвилин він розгорнув серію парашутів, щоб уповільнити падіння, і надув подушки безпеки за мить до приземлення в космічній гавані Вайт Сендс, посушливій пустелі в штаті Нью-Мексико.
П'ять з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу під час зближення з МКС у червні, коли на борту перебували Вілмор і Вільямс, а в тій самій руховій установці сталося кілька витоків гелію, який використовується для створення тиску в двигунах.
Нагадаємо:
На початку червня ракета Atlas 5 успішно вивела на орбіту космічний корабель Boeing Starliner для його першого пілотованого польоту, але диспетчери були змушені втрутитися пізніше для усунення витоків гелію в рушійній системі корабля.
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) втретє відкладає повернення Boeing Starliner із двома астронавтами з Міжнародної космічної станції на Землю.
Економічна правда