Європу попередили про таємне підмішування російського газу до постачань

Постачання газу до ЄС у 2025 році може містити потоки з РФ, які будуть таємно підмішуватися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Постачання газу до Європейського Союзу в 2025 році може містити приховано змішані потоки з Росії, що дасть Москві обхідний шлях, коли закінчиться термін дії поточної транзитної угоди.

Європа намагається відвикнути від російського газу, але кілька східних країн продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Ця угода закінчується цього року, що потенційно відрізає такі країни, як Австрія і Словаччина, від близько 15 млрд кубометрів постачань.

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Одна з альтернатив, яка обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували паливо з Азербайджану. Ризик полягає в тому, що хоча такий газ може здаватися неросійським, буде важко визначити, звідки походять його молекули.

Нагадаємо:

Азербайджан веде переговори про розширення експорту природного газу щонайменше до трьох країн Європи.

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Хорватія стала десятою країною, яка отримує газ від азербайджанської державної компанії SOCAR, яка є партнером "Газпрому".