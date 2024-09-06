У більшості областей України скасували відключення світла до 16:00

У більшості областей України до 16:00 відключення електроенергії не будуть застосовуватись. Одна з причин - спадання спеки у більшості регіонів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, з 10:00 до 16:00 відключенння не будуть застосовуватись у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях.

А з 11:00 до 16:00 – не прогнозується застосування заходів обмеження у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

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У пресслужбі також зазначили, що 6 вересня, станом на 9:30, рівень споживання був на 4,8 меншим, ніж у четвер, 5 вересня, у цей же час. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.

Нагадаємо:

За інформацією від Укренерго від 5 вересня, на 6 вересня планувалося, що буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку: