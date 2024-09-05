США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein

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Китайські онлайн-платформи Shein і Temu, які пропонують різні дешеві товари, можуть стати об’єктом розслідування уряду США через порушення безпекових норм.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що двоє представників Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC) у відкритому листі закликали своїх колег розглянути питання щодо того, як Shein і Temu дотримуються американських стандартів безпеки.

Зокрема, вони вказали на численні повідомлення в медіа про легкий доступ до небезпечних дитячих товарів на цих сайтах.

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Особливу увагу представники CPSC звернули на факт використання компаніями правила de minimis, яке звільняє від мита товари вартістю до 800 дол.

CPSC планує перевірити, як компанії контролюють безпеку товарів і дотримання законів, а також взаємодіють із продавцями та споживачами.

Shein і Temu в коментарі виданню заявили, що безпека клієнтів для них є пріоритетом, і вони інвестують у програми відповідності.

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Нагадаємо:

Сотні китайських продавців на "Temu" протестували проти того, що вони називають нестерпно високими штрафами.

Очікується, що цього року під виняток оподаткування США потраплять понад 1,4 млрд посилок на суму 66 млрд дол, порівняно з 500 млн у 2019 році.