Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції

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Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Epic Games звинуватила Google, що входить до групи Alphabet, і Samsung, найбільшого у світі виробника телефонів на базі Android, у змові з метою захисту магазину Google Play від конкуренції.

Epic заявила, що подасть позов до федерального суду США в Каліфорнії, стверджуючи, що функція мобільного захисту Samsung під назвою Auto Blocker, була призначена для того, щоб утримати користувачів від завантаження додатків з інших джерел, окрім магазину Play або магазину Samsung Galaxy, які корейська компанія вирішила відсунути на другий план.

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Samsung і Google порушують антимонопольне законодавство США, зменшуючи споживчий вибір і перешкоджаючи конкуренції, яка могла б зробити додатки дешевшими, заявила американська компанія Epic Games.

Epic заявила, що також порушить питання конкуренції перед регуляторами в Європейському Союзі, які вже давно вивчають бізнес-практики Google.

Оновлено. Samsung відкинуло звинувачення Epic Games у перешкоджанні конкуренції, заявляючи, що веде свою діяльність чесно.

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"Всупереч твердженням Epic Game, компанія Samsung активно підтримує ринкову конкуренцію, розширює вибір споживачів і веде свою діяльність чесно.

Функції, інтегровані в наші пристрої, розроблені відповідно до основних принципів безпеки та конфіденційності користувачів, і ми залишаємося повністю відданими захисту персональних даних. Користувачі можуть вимкнути функцію автоматичного блокування в будь-який час.

Ми плануємо рішуче оскаржувати безпідставні претензії Epic Game", - заявив в компанії.

Нагадаємо:

Багатокористувацький "шутер" Fortnite знову доступний на iPhone в Європейському Союзі і в усьому світі на пристроях Google Android після чотирирічної перерви, після законодавчих заходів ЄС.

Компанія Apple заявила, що схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.