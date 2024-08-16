Fortnite повертається на iPhone в ЄС та на Android по усьому світу

Getty Images

Багатокористувацький "шутер" Fortnite знову доступний на iPhone в Європейському Союзі і в усьому світі на пристроях Google Android після чотирирічної перерви, після законодавчих заходів ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні 2020 року Apple у і Google видалили Fortnite, розробником якої є Epic Games, зі своїх магазинів додатків за порушення їхніх правил, запустивши платіжну функцію, що спричинило кілька судових позовів, які оскаржували їхні правила стягнення до 30% комісійних за платежі.

На момент заборони Fortnite налічував 116 мільйонів користувачів на платформі Apple. Закон ЄС про цифрові ринки (DMA) дозволяє Epic запустити свій ігровий магазин на території блоку, хоча Apple все ще блокує доступ користувачів за межами Європи до Fortnite і свого ігрового магазину, заявили в компанії.

Реклама:

"Ми дуже вдячні Європейській комісії за те, що вона не лише ухвалила DMA і дозволила конкуренцію між магазинами, але й міцно тримала Apple і Google за ноги, щоб вони не могли просто перешкоджати конкуренції", - заявив журналістам генеральний директор Epic, Тім Суїні.

Epic очікує, що до кінця року додасть 100 мільйонів нових мобільних користувачів.

Нагадаємо:

Реклама:

Компанія Apple 5 серпня заявила, що схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.

Економічна правда