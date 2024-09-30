Volkswagen очікує четверте падіння річних продажів 

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Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німецький виробник Volkswagen знизив очікування щодо доходів, прибутку та грошових потоків через зниження попиту на свої автомобілі.

Попередження підкреслює масштаби кризи в компанії Volkswagen, яка провалила перехід на електромобілі і втратила актуальність у Китаї, де її бренди VW, Audi і Porsche втрачають частку ринку.

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У Європі компанія стикається з новими учасниками ринку, зокрема китайською компанією BYD, а також з конфліктом з профспілками через можливе скорочення робочих місць і безпрецедентне закриття заводів.

Акції VW впали на 2% у Франкфурті, збільшивши цьогорічне падіння до 15%. Акції Stellantis NV і Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc також впали після того, як автовиробники знизили свої прогнози, додавши болю в європейській автомобільній промисловості.

Volkswagen домінував у продажах бензинових автомобілів у Китаї, але не зміг встигнути за швидким переходом на електромобілі на найбільшому автомобільному ринку.

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Там місцеві конкуренти, такі як BYD, взяли верх завдяки інноваційним та доступним моделям. Щоб змінити ситуацію, VW закриває заводи, укладає партнерства з місцевими виробниками, зокрема з Xpeng Inc., і просуває новий бренд електромобілів, орієнтований на молодих покупців.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року в Євросоюзі попит на автомобілі був найнижчим за три роки, а продажі електромобілів впали на 44%.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.