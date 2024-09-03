Два держбанки приєдналися до програми "Національного кешбеку"

Державні банки "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до програми "Національний кешбек", яка стартувала 2 вересня 2024 року.

Про це повідомили пресслужби банків, пише "Укрінформ".

У "ПриватБанку" для участі в програмі клієнтам треба оформити цифрову картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні" через застосунок "Приват24".

Клієнтам "Ощадбанку" для участі в програмі необхідно відкрити спеціальний рахунок та замовити віртуальну картку в мобільному застосунку.

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За повідомленням банків, власники карток можуть купувати будь-які українські товари, додані українськими виробниками до переліку програми, отримуючи за це кешбек, але за винятком підакцизних товарів.

Читайте детальніше про програму: Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського.

Нагадаємо:

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В Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку" до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

Економічна правда.