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Енергетики знову збільшили обмеження світла по Україні

Вівторок, 3 вересня 2024, 14:30 - Артур Крижний

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше", - йдеться у повідомленні.

Зʼявляється висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків.

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Оновлено. В "Укренерго" повідомили, що збільшили обмеження світла по всій країні:

  • 06:00 – 18:00 – дві черги відключень.
  • 18:00 – 22:00 – три черги відключень.
  • 22:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

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