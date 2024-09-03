Енергетики знову збільшили обмеження світла по Україні

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше", - йдеться у повідомленні.

Зʼявляється висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків.

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Оновлено. В "Укренерго" повідомили, що збільшили обмеження світла по всій країні:

06:00 – 18:00 – дві черги відключень.

18:00 – 22:00 – три черги відключень.

22:00 – 24:00 – дві черги відключень.