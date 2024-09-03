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Росіяни масовано обстріляли інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці"

Вівторок, 3 вересня 2024, 11:25 - Віктор Волокіта
 
Фото: УЗ

Упродовж ночі з 2 на 3 вересня ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Зокрема, як йдеться в повідомленні, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. Обійшлось без жертв.

 

"А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками", - розповіли в Укрзалізниці. 

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В пресслужбі також зазначили, що залізничник і його дружина (працівниця первинної профспілки) отримали поранення та були доправлені до лікарні. 

Водночас, в "Укрзалізниці" запевняють, що жодного пасажирського рейсу не було скасовано.

Нагадаємо:

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У 2-х областях України внаслідок атак БПЛА були знеструмлені побутові та промислові споживачі. 

2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що перебуває на шляху до Запорізької АЕС.

Економічна правда

Укрзалізниця війна
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