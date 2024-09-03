Міненерго: у 2-х областях України внаслідок атак БПЛА були знеструмлення

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на підстанції виникло загорання.

Про це повідомляє Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, в результаті цього знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Загорання ліквідоване.

Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях Дніпропетровщини вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Реклама:

Чернігівська область: через атаку БПЛА знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення частково відновлено за резервною схемою.

Донецька область: внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Нагадаємо:

Реклама:

2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що перебуває на шляху до Запорізької АЕС.