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В Україні змінили черги відключень світла на вівторок: обмежень буде більше

Вівторок, 3 вересня 2024, 09:31 - Віктор Волокіта

3 вересня час застосування  і обсяг заходів обмеження електроенергії в Україні змінені. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Відключення будуть застосовуватись за таким графіком: 

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

В разі змін енергетики оперативно повідомлять про це.

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Нагадаємо: 

2 серпня обсяги відключень планували наступні:

  • 06:00 – 09:00 – дві черги;
  • 09:00 – 16:00 – одна черга;
  • 16:00 – 24:00 – дві черги.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

електроенергія Укренерго
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