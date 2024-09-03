В Україні змінили черги відключень світла на вівторок: обмежень буде більше
3 вересня час застосування і обсяг заходів обмеження електроенергії в Україні змінені.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Відключення будуть застосовуватись за таким графіком:
- 6:00 – 12:00 – дві черги відключень
- 12:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
В разі змін енергетики оперативно повідомлять про це.
Нагадаємо:
2 серпня обсяги відключень планували наступні:
- 06:00 – 09:00 – дві черги;
- 09:00 – 16:00 – одна черга;
- 16:00 – 24:00 – дві черги.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку: