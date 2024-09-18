Три індустріальні парки отримали майже 350 мільйонів від держави: на що підуть кошти

Державне фінансування отримали ще три індустріальні парки у Житомирській, Закарпатській і Вінницькій областях у межах політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомило Міністерство економіки.

Йдеться про "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк". Загальна сума фінансового стимулювання становить 347,5 млн грн.

"Коростень" на Житомирщині отримає 83,5 млн гривень з необхідних 167 млн гривень для будівництва під’їзної дороги.

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Для "БФ Термінал" у Закарпатській області будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на 316,6 млн гривень. Коштом держбюджету буде профінансовано приблизно 148 млн гривень.

На території парку "Вінницький індустріальний парк" будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн гривень. Участь держави у реалізації цього проєкту становитиме приблизно 116 млн гривень.

​​Як йдеться в повідомленні, державна програма стимулювання розвитку індустріальних передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури.

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Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Партнерами Міністерства економіки в реалізації програми стали Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему — відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо:

У серпні державна програма стимулювання індустріальних парків запрацювала і перший парк тоді отримав кошти.