На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк

"Калуш Продакшен" включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Створення парку дасть можливість для появи понад двох тисяч робочих місць, його ініціатором виступило ТОВ "Хімзавод Калуш".

Виробничі потужності парку охоплюватимуть виробництво хімічних речовин і продукції, меблів, готових металевих виробів (окрім машин та устаткування), неметалевої мінеральної продукції, паперу та гумових і пластмасових виробів.

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"Кожен новий парк — це нове виробництво, нові робочі місця, а також збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів", — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Проєкт передбачає розвиток інфраструктури, що створить сприятливі умови для залучення інвесторів, розширення промислових потужностей і стимулювання економічного зростання в регіоні.

Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 92 індустріальні парки. Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.

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Нагадаємо:

Державне фінансування отримали ще три індустріальні парки у Житомирській, Закарпатській і Вінницькій областях у межах політики "Зроблено в Україні".