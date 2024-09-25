Росія знищила всі українські ТЕС та значну частину ГЕС – Зеленський

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Унаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, тому потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що унаслідок російських атак в Україні знищено 80% енергогенерації.

"Ось так російський диктатор Володимир Путін готується до зими – сподівається помучити мільйони, мільйони українців. Звичайні сім’ї – жінки, діти. Звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та здатися", – сказав президент.

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За словами Зеленського, нещодавно він отримав звіт від розвідки, в якому йдеться, що Путін планує атаки на атомні об’єкти України та інфраструктуру, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання.

"За допомогою супутників, до речі, пані та панове, супутників інших країн, Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших атомних електростанцій", – наголосив він.

Президент зазначив, що будь-який ракетний або дроновий удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи.

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"Такий день ніколи не повинен настати. І Москва має це розуміти. І це, зокрема, залежить від вашої рішучості чинити тиск на агресора. Це атомні електростанції, вони мають бути безпечними", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

РФ цієї осені, за наявними даними, може завдати повітряних ударів по трьох українських атомних електростанціях.

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, можливо, в рамках підготовки до можливих ударів по них.