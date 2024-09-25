Українці стали активніше брати іпотеку: банки видали кредитів на понад мільярд

Банки України видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн у липні, що на 200 млн грн більше, ніж у червні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні 2024 року зріс, порівняно з попереднім місяцем, на 18,2%, порівняно з липнем 2023 року – на 36,4%.

Про видачу нової іпотеки у липні проінформували 11 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити у липні надані у рамках програми пільгової іпотеки "єОселя".

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Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

у Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн ​​грн, що становить 54,8% від загального обсягу)

Львівської області (51 договір на 97,6 млн грн)

Вінницької області (37 договорів на 60,3 млн грн)

Одеської області (28 договорів на 40,3 млн грн).

В опитуванні у серпні 2024 року відповіді надали 39 банків, частка яких становить 98,9% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

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Нагадаємо:

Житловий сертифікат "єВідновлення" можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою "єОселя".

Українці отримала пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.