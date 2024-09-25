В Україні розповіли, як в регіонах відреагували на старт "Національного кешбеку"

Дані Опендатабот

В Україні понад 1000 компаній та 167 фопів доєднались до програми "Національний кешбек" станом на 13 вересня 2024 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні, майже третина бізнесів задіяна у сфері виробництва харчових продуктів — 326 бізнесів. Ще майже 17% компаній займаються роздрібною торгівлею — 175 бізнесів. Оптова торгівля посідає третє місце — 146 компаній або 14%.

Найбільш активно у програмі взяли участь бізнеси з таких регіонів:

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Київ — 231 компанія.

Дніпропетровщина — 112

Львівщина — 96

Київщина — 87

Харківщина — 76.

Найменше бізнесів взяли участь у програмі з прифронтових регіонів — Херсонщини та Донеччини — 5 та 3 компанії відповідно.

Згідно з повідомленням, один з бізнесів в програмі досі належить росіянину. Це компанія з Львіщини ТОВ "ЕМБАВУД УКРАЇНА", яка займається виробництвом меблів, а її чистий прибуток минулоріч склав понад 10 млн грн. Також бізнес активно бере участь у державних тендерах.

Ще три компанії з переліку мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення. Однак, наразі, всі вони позбулися російського сліду. Йдеться про бізнеси з Полтавщини, Черкащини та Одещини.

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Нагадаємо:

Обсяг нарахованих коштів за програмою "Національний кешбек" на 23 вересня становив 23,6 млн грн для 663 тис. зареєстрованих користувачів. Тижнем раніше було зафіксовано 177 тис. учасників програми, яким загалом нараховано 2,9 млн грн.

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