"Національний кешбек": за тиждень його нарахували українцям у 8 разів більше

Обсяг нарахованих коштів за програмою "Національний кешбек" на 23 вересня становив 23,6 млн грн для 663 тис. зареєстрованих користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Тижнем раніше було зафіксовано 177 тис. учасників програми, яким загалом нараховано 2,9 млн грн.

"Частина банків — партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в Дії кешбек за покупки їх клієнтів за період з 2 по 22 вересня.

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Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економік Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, станом на 23 вересня до "Національного кешбеку" вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в Дії картку для виплат 812 тис. громадян.

Додатково на сайті програми тепер доступний пошук товарів і магазинів.

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"Нагадую, що кешбек нараховується, якщо ви розрахувались карткою в магазині, що долучився до програми, і придбали товар, який виробник подав у програму.

Закликаю усі долучені мережі інформувати своїх гостей про те, що в магазині діє "Національний кешбек", а також позначати товари з кешбеком на полицях. Це допоможе популяризації українських товарів серед громадян", — додала Юлія Свириденко.

Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.

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