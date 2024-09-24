Росія отримує 60% компонентів для зброї з Китаю – радник Зеленського

Україна вважає Китай найбільшою проблемою через те, що більшість компонентів у російській зброї на полі бою в Україні китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні компоненти, то близько 60% надходитимуть із Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема — це КНР", — сказав радник президента України Владислав Власюк.

За його словами, китайські компоненти Росія використовує в безпілотниках, системах спостереження і навіть ракетах. Щобільше, частина компонентів також постачається із США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших країн Заходу, попри санкції.

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Власюк заявив, що Євросоюз міг би збільшити зусилля, щоб припинити потік західної продукції до Росії. Наприклад, вжити заходів проти російської атомної компанії "Росатом".

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", - сказав він. Європейські столиці неохоче вдаються до будь-яких дій через домінування Росії у постачанні атомних електростанцій.

За його словами, блок також може націлитися на російську логістику, таку як аеропорти і морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам. Власюк також вказав на пакет санкцій США щодо ІТ, який, за його словами, був дуже ефективним після набуття чинності на початку цього місяця.

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Нагадаємо:

Експорт з Китаю до РФ формально поки що в плюсі, проте учасники ринку повідомляють про скорочення потягів цього місяця на 30-40%.

У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.