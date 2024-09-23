МАГАТЕ провело інспекцію на Рівненській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській атомній електростанції.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"20 вересня 2024 року у філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" було проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Метою інспекції була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Перевірка пройшла без зауважень.

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