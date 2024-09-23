"Укроборонпром" корпоратизує ще три підприємства
У межах реформи корпоративного управління у складі АТ "Українська оборонна промисловість" буде створено ще три товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомила пресслужба товариства.
"Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про створення товариств з обмеженою відповідальністю на базі трьох державних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що остаточно держпідприємства будуть перетворені на ТОВ після відповідної процедури державної реєстрації.
Нагадаємо:
Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора товариства.
Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для української армії.