"Укроборонпром" корпоратизує ще три підприємства

У межах реформи корпоративного управління у складі АТ "Українська оборонна промисловість" буде створено ще три товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомила пресслужба товариства.

"Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про створення товариств з обмеженою відповідальністю на базі трьох державних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточно держпідприємства будуть перетворені на ТОВ після відповідної процедури державної реєстрації.

Реклама:

Нагадаємо:

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора товариства.

Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для української армії.

Реклама: