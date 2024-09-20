"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду нового гендиректора
П'ятниця, 20 вересня 2024, 13:31
Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора товариства.
Про це повідомила пресслужба УОП.
"Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду генерального директора товариства", - йдеться в повідомленні.
Пошук претендентів та їхню попередню оцінку доручена українському представництву міжнародної консалтингової компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.
Реклама:
Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків керівника УОП призначено Олега Гуляка.
Реклама: