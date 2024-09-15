Україна відновила виробництво патронів для стрілецької зброї

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Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для української армії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Про зброю", передає "Мілітарний".

Як повідомляють, автори блогу опублікували фото з полігону, де відстріляли набої калібру 5,45×39 мм українського виробництва. За інформацією на упаковці, вони були виготовлені в червні цього року.

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Згідно з маркуванням, патрони споряджені кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами. Її хвостова частина має заокруглену конічну форму, що має позитивно вплинути на балістичні характеристики та точність пострілу.

Автори "Про зброю" повідомили, що балістика українських патронів при стрільбі на відстань 400 метрів подібна до аналогічної у радянських армійських патронів 7Н6 (5,45 ПС).

У "Мілітарному" зазначили, що після окупації росіянами "Луганського патронного заводу" у 2014 році "Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва боєприпасів до стрілецького озброєння. Відновлення виробництва є визначною подією для українського ОПК.

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Наразі невідомо, наскільки локалізованим є виробництво набоїв. Найімовірніше, в країні виготовляють гільзи та складають набої з готових комплектуючих. Однак такі складні процеси, як виготовлення порохів, капсулю та кулі складної конструкції навряд чи освоєнні українським ОПК.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що потенціал української оборонної промисловості дозволяє значно збільшити виробництво, але для цього потрібні іноземні інвестиції.

Економічна правда