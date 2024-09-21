Міненерго оголосило конкурс на трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

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Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Про це йдеться у заяві Міненерго.

Оскільки термін повноважень нинішніх членів добігає кінця у 2024-2025 роках, Міненерго оголосило конкурс на три посади незалежних членів ради, а також залучить професійного консультанта для допомоги у відборі.

Одночасно з проведенням конкурсного відбору незалежних членів Міненерго буде також визначати і обирати кандидатури представників держави в наглядовій раді.

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Відбір усіх членів - 4 незалежних та 3 представників держави - планують завершити до 9 грудня.

"Процес відбору членів Наглядової ради має відбуватися у повній відповідності із чинним законодавством України, статутом компанії та керівними принципами корпоративного управління ОЕСР.

Наглядову раду буде сформовано прозоро через конкурсну процедуру обрання незалежних членів з дотриманням принципу різноманітності персонального та функціонального складу", - додали в міністерстві.

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Перше завдання нової ради - прозорий конкурс на посаду голови правління "Укренерго".

Нагадаємо:

Два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів. Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк 6 вересня у заяві журналістам у Києві сказала, що Україна має заповнити повний склад наглядової НЕК "Укренерго", незалежні члени якої звільнилися на знак протесту проти політично мотивованої відставки керівника компанії Володимира Кудрицького.

Посли держав G7 заявили про важливість якнайшвидшого вибору "компетентних і професійних незалежних експертів" до наглядової ради НЕК "Укренерго", бо це важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухилянням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ.

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