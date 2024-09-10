G7: важливо призначити компетентних незалежних експертів до наглядової ради "Укренерго"

Посли держав G7 заявили про важливість якнайшвидшого вибору "компетентних і професійних незалежних експертів" до наглядової ради НЕК "Укренерго", бо це важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Джерело: повідомлення G7 у мережі X

Дослівно: "У зв'язку зі звільненням голови правління НЕК "Укренерго" та відставкою двох членів наглядової ради, Посли G7 наголошують на важливості швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних та фахових незалежних експертів до наглядової ради".

Деталі: Посли G7 наголосили, що це дуже важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

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Передісторія:

Посол США в Україні Бріджіт Брінк 6 вересня у заяві журналістам у Києві сказала, що Україна має заповнити повний склад наглядової НЕК "Укренерго", незалежні члени якої звільнилися на знак протесту проти політично мотивованої відставки керівника компанії Володимира Кудрицького.

Два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів. Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.

Українська правда.