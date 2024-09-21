Віцеканцлер ФРН: Volkswagen має вирішити більшість своїх проблем самостійно

Getty Images

Німецький автогігант Volkswagen (VW), який на початку вересня оголосив про плани закрити один-два своїх заводи у ФРН, може розраховувати на політичну, але не фінансову підтримку з боку федерального уряду.

Про це під час візиту на завод VW у Емдені заявив віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек, пише DW.

"Volkswagen має вирішити більшу частину своїх завдань самостійно", - сказав Габек.

Але, за його словами, політики мають перевірити, "чи правильно вони посилають сигнали ринку і чи можуть вони зробити їх чіткішими".

Реклама:

Коментуючи проблему VW зі слабким попитом на електромобілі, міністр заявив про вже узгоджені заходи для стимулювання попиту в цій галузі, зокрема про знижені податки на службові автомобілі з електродвигуном, а також про пільгові умови амортизації для електромобілів, які комерційно використовуються.

"Тепер усі ці заходи необхідно втілити в життя", - додав Габек.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про загрозу масштабних скорочень у VW, він зазначив, що не може підтвердити озвучені цифри.

Реклама:

При цьому Габек закликав керівництво концерну не закривати заводи, але додав, що "не може втручатися у його політику щодо планування чисельності робочих місць".

В Емдені міністр також поговорив з представниками профспілки працівників металургійної промисловості IG Metall, які влаштували на території заводу Volkswagen демонстрацію із закликом зберегти робочі місця.

"Я відчуваю, що зобов'язаний щось зробити", - сказав він.

Нагадаємо:

Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Читайте детальніше: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи