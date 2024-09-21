Зеленський підписав закон про збільшення військових витрат на 500 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення на 500 мільярдів гривень витрат бюджету на військові потреби.

Про це відомо зі статусу закону на сайті Верховної ради.

За збільшення бюджету на військові потреби Верховна рада проголосувала 18 вересня.

Голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:

Реклама:

115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу;

216 млрд грн – додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП);

100 млрд грн – перевиконання плану зі збору податків;

30 млрд грн – податкові надходження від підвищення податків ;

12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Реклама: