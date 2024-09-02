АРМА відібрало картини Медведчука, які продаватиме

Фото: АРМА

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) отримало висновки експертів про заарештовані картини, які належали зраднику колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

З 284 арештованих картин 148 будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців. А 136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі.

Олена Дума також зазначила, що раніше Нацагентство не мало законодавчого механізму, який би дозволяв передавати арештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. А завдяки ініціативі голови Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасії Радіної, цей законодавчий механізм може бути створено вже цього тижня.

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Йдеться про законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами.

"Таким чином, арештовані твори мистецтва будуть максимально ефективно використані в інтересах держави: цінні експонати буде збережено для майбутніх поколінь, а кошти від продажу картин, які не мають ознак культурної спадщини спрямуємо на потреби Сил Оборони України", - написала голова АРМА.

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