Україна скоротила імпорт електроенергії майже у 2 рази у серпні

ExPro Electricity

Україна скоротила імпорт електроенергії у серпні на 43%, порівнюючи з попереднім місяцем.

Про це повідомляє ExPro.

У серпні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.

Повідомляється, що найбільше скоротився імпорт електроенергії з Польщі, на 57,5% – до 48,2 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, 43%.

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В повідомленні додають, що експорт електроенергії відсутній з 12 травня 2024 року.

Порівняно із серпнем 2023 року імпорт електроенергії зріс у чотири рази. Загалом за червень-серпень 2024 року було імпортовано понад 2,1 млн МВт-год електроенергії, що майже втричі більше від загального обсягу імпорту за весь 2023 рік.

Нагадаємо:

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За червень 2024 року в Україну було імпортовано більшу кількість електроенергії, ніж за весь 2023 рік. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років.

Україна скоротила імпорт електроенергії у липні на 2% порівняно з червнем. До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт.