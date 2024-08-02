Україна скоротила імпорт електроенергії після трьох місяців рекордних постачань

Україна скоротила імпорт електроенергії у липні на 2% порівняно з червнем. До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт.

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що Україна скоротила імпорт електроенергії протягом липня на 2% порівняно з червнем до 837 800 МВт-год.

До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт. У червні було імпортовано рекордний обсяг електроенергії – 858 300 МВт-год, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. У травні рекордний місячний обсяг імпорту електроенергії становив 448 000 МВт-год. У квітні також був рекорд імпорту електроенергії – 225 000 МВт-год.

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За липень постачання зросли лише з Угорщини, на 5,5% та з Польщі, на 10%. За рештою напрямів (Словаччина, Молдова, Румунія) імпорт електроенергії скоротився.

Повідомляється, що найбільшу частку у структурі імпорту продовжує займати Угорщина – 45%, на другому місці – Польща (19%), третьому – Румунія (18%).

За розрахунками ExPro, середня погодинна потужність імпорту у липні становила 1126 МВт, середній показник за місяць становив 1308 МВт.

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В повідомленні додають, що експорт електроенергії у липні був відсутній.

Нагадаємо:

Замість даних про експорт електроенергії, який відсутній, українцям маніпулятивно демонструють транскордонні перетоки, які не впливають на енергосистему України.

Україна у четвер імпортує рекордну кількість електроенергії - 35 ГВт-год, що на 1 ГВт більше, ніж у рекордну середу 3 липня.