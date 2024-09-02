Уряд повністю покриватиме витрати аграріїв з розмінування сільгоспземель

Уряд збільшив компенсацію витрат аграріїв на майбутнє розмінування сільськогосподарських земель з 80% до 100%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Раніше компенсація не перевищувала 80% витрат. Тепер уряд збільшив її до 100%", - йдеться у повідомленні.

Відомство зазначає, що відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну.

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Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери із землями на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення.

У програмі також зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками IV групи.

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Постанова набуває чинності з дня її публікування.

Нагадаємо:

В серпні сільгоспвиробникам нарахували компенсації за придбану у липні сільгосптехніку та обладнання українського виробництва на 61,6 млн грн.

90,9 млн грн виплатили українські банки аграріям за програмою часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Економічна правда.