Експорт української кукурудзи може скоротитися вдвічі: причина

У цьому сезоні експортний потенціал української кукурудзи зменшився.

Про це повідомляє аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

Попит на новий врожай української кукурудзи різко зріс, однак у цьому сезоні очікується значно менший експорт через скорочення запасів.

Минулого маркетингового року Україна експортувала близько 30 млн тонн кукурудзи. Цього сезону очікуються значно менші обсяги через зменшені запаси – на 1 вересня на складах було лише 600 тис тонн.

Реклама:

Експерти прогнозують врожай кукурудзи 21-22 млн тонн, з яких близько 5 млн буде спожито на внутрішньому ринку. Експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15-17 млн тонн, що майже вдвічі менше ніж у 2023 році.

Зазначається, що глобальні ринки демонструють високий попит на українську кукурудзу, зокрема в Європі. Минулого тижня Іспанія купувала її по 222-224 дол за тонну, тоді як на початку тижня ціна стартувала з 215 дол. Закупівлю кукурудзи з України почала й Португалія.

Проте українська кукурудза стикається з конкуренцією з боку США, де експортери пропонують зерно дешевше на 2-3 дол за тонну. Це змушує імпортерів, таких як Іспанія, переходити на американську кукурудзу в листопаді та грудні.

Реклама:

На світовий ринок також впливають зовнішні чинники, зокрема посівна кампанія в Аргентині, яка стикається з посухою.

Попри локальні коливання, очікується подальше зростання цін на кукурудзу в другій половині сезону. До кінця року ціна може досягти 200-205 дол за тонну, а навесні – навіть 220-230 дол.

Нагадаємо:

Україна у серпні експортувала товарів на понад 3,2 млрд дол, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.

23 000 тонн української кукурудзи вирушило до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").