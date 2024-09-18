Мінагрополітики не переглядає прогнози сівби озимої пшениці попри посуху

Мінагрополітики не змінило прогнози з сівби озимої пшениці і залишило його у діапазоні 4,5-5 млн гектар попри посуху.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Зараз фактично йде посів озимої пшениці. Він ще не активно йде, тому що в більшості регіонів України є посуха, відсутність вологи в ґрунті. Ми тільки на старті посівної кампанії з точки зору обсягів. У західних регіонах, на Одещині опади пройшли і створюються сприятливі умови для посіву озимих культур, в тому числі пшениці", – сказав він.

Висоцький пояснив, що оптимальне вікно для посіву озимої пшениці – до середини жовтня, а в деяких регіонах – і до кінця жовтня.

Реклама:

"Поки що час для посіву є. З урахуванням цих факторів плани по посіву озимої пшениці не зменшені і такий діапазон від 4,5 до 5 млн га залишається актуальним. Звісно, далі все залежатиме від погодних факторів. Сподіваємося, що в другій половині вересня – жовтні погода дозволить ці плани реалізувати", – сказав він.

Нагадаємо:

Посуха поки не мала глобального впливу на врожай та ціни, але її наслідки можуть бути відчутними вже у 2025 році.

Реклама:

Посуха у чорноморському регіоні, зокрема в Україні, сповільнила сівбу озимих культур, які становлять значну частину виробництва зернових.